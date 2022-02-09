Россиян предупредили об изменении правил получения пенсии умершего супруга

Пожилым россиянам больше не придется лично обращаться в отделения Пенсионного фонда (ПФР) для смены вида пенсии по потере кормильца на страховую.

Ведомство внесло изменения в правила начисления выплат. Теперь специалисты фонда самостоятельно назначат пенсию по старости вместо выплаты по потере кормильца, если это будет предпочтительным для получателя.

Как сообщила «Российская газета», по достижении 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается в два раза, размер одной выплаты после индексации на 8,6% составляет 6 401 рубль, а двух — 12 802 рубля.

Напомним, кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что работающим россиянам назвали способ повысить размер пенсии на 25 тысяч.