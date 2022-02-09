В России за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

Всего за сутки от коронавирусной инфекции умерло 669 человек. Фото: комитет по здравоохранению

Всего за сутки от коронавирусной инфекции умерло 669 человек. Фото: комитет по здравоохранению

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 183 103 человек, что стало рекордным показателем. Число госпитализаций составило 20 178, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на среду, 9 февраля, зафиксировали 669 смертей от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 97 163 человека.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у переболевших коронавирусом может развиться тромбоз, влекущий за собой ампутацию конечностей. Врач объяснил, что вирус дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свертывания крови.