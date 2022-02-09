Петербург вышел в лидеры по суточной заболеваемости COVID

Петербург вышел в лидеры по суточной заболеваемости COVID
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 19 644 человека.

Об этом стало известно сегодня, 9 февраля. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью,11 242 человек выздоровели и прекратили лечение, еще 60 пациента скончались.

С начала пандемии в Петербурге COVID-19 подхватили 1 188 010 человек, одолели вирус 914 119 человек и 30 458 человек скончались из-за коронавируса.

Город занял первое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Следом идет Московская область, где за сутки выявили 11 956 зараженных человек. На третьем месте оказалась Москова— 11 521 новый ковид-пациент. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 2 766 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что препарат против коронавирусной инфекции «КовиВак» эффективен при новой вариации «Омикрон» на 62%.

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