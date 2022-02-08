Эффективность «КовиВака» против омикрон-штамма COVID составила более 60%

Препарат против коронавирусной инфекции «КовиВак» эффективен при новой вариации «Омикрон» на 62%. Об этом заявил директор центра им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.
Указанные данные носят больше лабораторный, доклинический характер, добавил ученый в эфире телеканала «Россия 24».
Российский препарат «КовиВак» может быть зарегистрирован Всемирной организацией здравоохранения в середине 2022 года.
Напомним, в России за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 165 643 человека, число госпитализаций составило 20 185. Также в стране зафиксировали 698 смертей от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 81 188 человек.
Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что симптомы «омикрона» у детей обычно появляются через 2-3 дня после заражения. В настоящее время чаще всего среди несовершеннолетних болеют дети школьного возраста.