Названы сроки появления симптомов омикрон-штамма COVID у детей

Названы сроки появления симптомов омикрон-штамма COVID у детей
Мальчики и девочки заражаются COVID-19 с одинаковой частотой. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Симптомы «омикрона» у детей обычно появляются через 2-3 дня после заражения. Об этом рассказала заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, симптомы могут возникнуть и позже, в период до семи дней. В настоящее время чаще всего среди несовершеннолетних болеют дети школьного возраста.

Как сообщили «РИА Новости», эксперт отметила, что чаще всего заболевают школьники, как в группе 7-14 лет, так и 15-17 лет. Она объяснила, что это связано с тем, что они активно общаются и контактируют со сверстниками в образовательных учреждениях и за их пределами.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шесть «кожных» симптомов заражения «омикроном» могут сохраняться даже по прошествии нескольких недель после выздоровления. Их назвали британские врачи.

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Названы сроки появления симптомов омикрон-штамма COVID у детей
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