Раскрыты шесть кожных симптомов заражения омикрон-штаммом COVID

Шесть «кожных» симптомов заражения «омикроном» могут сохраняться даже по прошествии нескольких недель после выздоровления. Их назвали британские врачи.
Список возглавили так называемые «ковидные пальцы». При этом состоянии пальцы ног у больных приобретают красный, синеватый, фиолетовый цвет. Это также может сопровождаться зудом и волдырями.
Как сообщил Daily Express, также после заражения новой мутацией COVID-19 может наблюдаться воспаление губ и сухость кожи, напоминающая экзему.
В списке также оказалась похожая на потницу сыпь,возможна характерная для крапивницы сыпь. По словам врачей, иногда у переболевших могут появляться красные и пурпурные выпуклые болезненные пятна.
Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.
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