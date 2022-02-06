Раскрыты шесть кожных симптомов заражения омикрон-штаммом COVID

Раскрыты шесть кожных симптомов заражения омикрон-штаммом COVID
Первым таким симптомом врачи называют «ковидные пальцы». Фото: Pixabay

Шесть «кожных» симптомов заражения «омикроном» могут сохраняться даже по прошествии нескольких недель после выздоровления. Их назвали британские врачи.

Список возглавили так называемые «ковидные пальцы». При этом состоянии пальцы ног у больных приобретают красный, синеватый, фиолетовый цвет. Это также может сопровождаться зудом и волдырями.

Как сообщил Daily Express, также после заражения новой мутацией COVID-19 может наблюдаться воспаление губ и сухость кожи, напоминающая экзему.

В списке также оказалась похожая на потницу сыпь,возможна характерная для крапивницы сыпь. По словам врачей, иногда у переболевших могут появляться красные и пурпурные выпуклые болезненные пятна.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID в России.

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