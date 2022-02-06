В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID в России

В России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с распространением COVID-19. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная

По ее словам, в стране выработался уже приличный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, большое количество россиян успело переболеть омикрон-штаммом.

Пшеничная отметила во время эфира телеканала «Россия 24», что несмотря на то, что в минувшие дни и сейчас все еще наблюдается рост количества инфицированных, все-таки уже можно говорить о начале процесса стабилизации.

Напомним, за минувшие сутки в России коронавирусная инфекция подтвердилась у 180 071 человека. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 12 810 118. Жертвами коронавируса стал 661 житель страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 335 414 граждан.

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