Tele2 за год на 30% увеличила емкость 4G в Петербурге и области

В 2021 году интернет-трафик в сетях 4G в Петербурге и Ленобласти вырос на 34%. Фото: предоставлено Tele2

В 2021 году интернет-трафик в сетях 4G в Петербурге и Ленобласти вырос на 34%. Фото: предоставлено Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги технического развития в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2021 году. Оператор увеличил пропускную способность сети в спальных районах Петербурга и дачных поселках области. За год компания увеличила число емкостных базовых станций с поддержкой 4G на 30%, что позволяет предоставлять пользователям высокое качество всех сервисов при постоянно растущем трафике.

В 2021 году интернет-трафик в сетях 4G в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вырос на 34%. В среднем каждый петербуржец стал пользоваться бóльшим объемом интернет-трафика в связи с развитием цифровых сервисов. Чтобы обеспечить жителей региона быстрым и качественным мобильным интернетом, Tele2 в сравнении с 2020 годом расширила емкостные возможности оборудования 4G на 30%. Напомним, что в 2019 году компания завершила масштабную программу по установке оборудования 4G на каждую базовую станцию и теперь планомерно проводит работы, направленные на повышение пропускной способности сети, которая в 2021 году выросла в 2 раза. В результате скорость мобильного интернета в среднем увеличилась на 60%.

В общей сложности работы провели в 57 населенных пунктах области. Только в декабре 2021 года сеть улучшили в Ульяновке Тосненского района, Новом Токсово, Буграх и Манушкино Всеволжского района, Веккелево и Тайцах Гатчинского района, Пигелево Ломоносовского района, а также на территории крупных садовых товариществ: «Алюмино», «Лебяжье», «Энергетик», «Бабино».

Важным проектом для региона стала реализация второго этапа федеральный программы по устранению цифрового неравенства. Проект реализуют Минцифры и ГК «Ростелеком». Tele2 выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, поставляет оборудование для строительства сети. В рамках проекта быстрый мобильный интернет Tele2 появился в поселках Шархиничи Приозерского района, Сарка Тихвинского района, Курба Подпорожского района.

Tele2 работает и над развитием технологии интернета вещей. Компания совместно с разработчиком и производителем программно-аппаратных продуктов для телекома «ПРОТЕЙ Системы» открыла тестовую зону технологии NB-IoT на Аптекарской набережной в Санкт-Петербурге. Проект интересен тем, что в рамках тестовой зоны разрабатывается и производится именно отечественное телекоммуникационное оборудование для автоматизации промышленности в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Сергей Сергеев, технический директора макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: «Мы кардинально модернизировали сеть еще в 2019 году, смонтировав 4G на каждый сайт. С тех пор непрерывно ее развиваем, расширим емкость сети и внедряем новые частотные диапазоны, чтобы обеспечивать качество связи при постоянно растущем потреблении. За несколько лет увеличили инфраструктуру 4G-сети почти в три раза, а объем инвестиций стал рекордным в истории компании. Наши клиенты дают нам высочайшую в отрасли оценку и готовы рекомендовать Tele2 близким и знакомым, о чем свидетельствуют исследования индекса NPS».

Оперативно отслеживать улучшения качества связи клиенты оператора могут на специальном сайте. Добавим, что компания развивает свою сеть на самом современном технологическом оборудовании 5G Ready (готовое к внедрению 5G), что позволяет предоставлять пользователям надежную и качественную связь. Обеспечили связью 5G Ready трассу M-11.