С 21 февраля Минздрав РФ разрешил выдавать QR-коды по тестам на наличие антител в организме

С 21 февраля Минздрав РФ разрешил выдавать QR-коды по тестам на наличие антител в организме. Фото: pixabay

С 21 февраля Минздрав РФ разрешил выдавать QR-коды по тестам на наличие антител в организме. Фото: pixabay

По новому приказу Минздрава России граждане могут получить QR-код при наличии антител в организме, которые должен выявить специальный тест.

Новые правила получения QR-кодов по тесту на антитела начнет действовать с 21 февраля. Новое распоряжение Минздрава опубликовано на портале правовой информации в сети.

В приложении к приказу появились изменения. Теперь пункт предусматривает предоставление сведений о положительных результатов тестов на наличие антител к возбудителю новой коронавирусной инфекции. Раньше же в этом пункте было указано, что медицинский сертификат о перенесенном заболевании формируется автоматически на основании сведений о том, что человек переболел или сделал прививку против коронаивруса.

Теперь, с 21 февраля 2022 года, QR-код будет предоставлен в трех случаях: если человек вакцинировался, если болел в течение последнего времени и если сдал тест на присутствие в организме антител.

Как сообщают в пресс-службе Минздрава, срок действия сертификата, который будет выдан за положительный тест на антитела к коронавирусу, составит полгода с момента активации.

Сам сертификат будет создаваться один раз при наличии на едином портале госуслуг сведений о результатах теста на существование антител к COVID-19 не позднее трех календарных дней с момента подачи заявления на портале госуслуг. Возможность провести тест на антитела может быть предоставлена в любой лицензированной лаборатории. При этом срок действия сертификата составит шесть месяцев с даты обнародования результатов теста. Результаты тесты используются один раз. Повторный выпуск документа, подтверждающего существование антител в организме, не предусмотрен.

Также переболевшим коронавирусной инфекцией, имеющим положительный ПЦР-тест и результаты теста на антитела, может быть предоставлена возможность приобрести сертификат на один год, отметили в Минздраве. Это может быть сделано в случае положительного результата ПЦР-тестирования, которое подтверждено результатами теста на антитела. Важно, что результаты тестирования должны быть доступны на Едином портале госуслуг.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что требований к уровню антител к COVID-19 для получения сертификата нет. Об этом пишет РИА Новости. Главное, чтобы антитела в организме в принципе были, тогда гражданин сможет стать обладателем QR-кода, как все, кто переболел или был вакцинирован.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после того, как идеолога движения — ресторатора и адвоката Александра Коновалова — арестовали, портал против QR-кодов ликвидировали.