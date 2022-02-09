На Литейном проспекте рабочий сорвался с крыши во время чистки снега

На Литейном проспекте рабочий сорвался с крыши во время чистки снега
Высотник сорвался с крыши дома №64 по Литейному проспекту. Фото: google.maps

В центре Петербурга рабочий упал с крыши пятиэтажного дома, когда чистил кровлю от снега.

Как сообщили в администрации Центрального района, все случилось в среду около 12:50. Промышленный альпинист сорвался с крыши дома №64 по Литейному проспекту. Обстоятельства падения и состояние пострадавшего сейчас выясняются. На месте происшествия работали скорая помощь и полиция, мужчину осматривают медики.

В пресс-службе отметили, что районная администрация неоднократно обращалась к управляющим компаниям, чтобы те неукоснительно соблюдали технику безопасности при проведении работ по очистке крыш. Ситуация с падением рабочего взята администрацией на контроль.

Всем УК после инцидента вновь направили напоминание о соблюдении техники безопасности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что льдина, рухнувшая с дома на Каменноостровском, отправила прохожую в больницу.

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