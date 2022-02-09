На Литейном проспекте рабочий сорвался с крыши во время чистки снега

В центре Петербурга рабочий упал с крыши пятиэтажного дома, когда чистил кровлю от снега.
Как сообщили в администрации Центрального района, все случилось в среду около 12:50. Промышленный альпинист сорвался с крыши дома №64 по Литейному проспекту. Обстоятельства падения и состояние пострадавшего сейчас выясняются. На месте происшествия работали скорая помощь и полиция, мужчину осматривают медики.
В пресс-службе отметили, что районная администрация неоднократно обращалась к управляющим компаниям, чтобы те неукоснительно соблюдали технику безопасности при проведении работ по очистке крыш. Ситуация с падением рабочего взята администрацией на контроль.
Всем УК после инцидента вновь направили напоминание о соблюдении техники безопасности.
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