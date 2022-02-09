Компания Илона Маска из-за магнитной бури потеряла 40 спутников Starlink

40 новейших микроспутников Starlink, запущенные компанией Илона Маска SpaceX, сошли с орбиты из-за магнитной бури.
Как сообщили в SpaceX, геомагнитная буря накрыла атмосферу Земли, повысив ее плотность и сопротивление на тех высотах, где располагается группа спутников. В результате бури 40 из 49 аппаратов Маска вышли из строя и сошли с орбиты.
Риск столкновения сходящих с орбиты аппаратов с другими спутниками является нулевым, поскольку устройства сгорают при входе в атмосферу. Обломки до планеты не долетят.
49 микроспутников Starlink были выведены на низкую околоземную орбиту ракетой-носителем Falcon 9 на прошлой неделе.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Роскосмос» оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей.