Компания Илона Маска из-за магнитной бури потеряла 40 спутников Starlink

Компания Илона Маска из-за магнитной бури потеряла 40 спутников Starlink
В результате бури 40 из 49 аппаратов Маска вышли из строя и сошли с орбиты. Фото: unsplash

40 новейших микроспутников Starlink, запущенные компанией Илона Маска SpaceX, сошли с орбиты из-за магнитной бури.

Как сообщили в SpaceX, геомагнитная буря накрыла атмосферу Земли, повысив ее плотность и сопротивление на тех высотах, где располагается группа спутников. В результате бури 40 из 49 аппаратов Маска вышли из строя и сошли с орбиты.

Риск столкновения сходящих с орбиты аппаратов с другими спутниками является нулевым, поскольку устройства сгорают при входе в атмосферу. Обломки до планеты не долетят.

49 микроспутников Starlink были выведены на низкую околоземную орбиту ракетой-носителем Falcon 9 на прошлой неделе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Роскосмос» оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей.

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