Ревнивого мужа, зверски убившего свою жену во Всеволожске, посадили на 9,5 года

Во Всеволожске суд вынес приговор Сергею Шпаку, из ревности убившему свою супругу Елену.

В следственном управлении СК по Ленобласти сообщили, что мужчину 1968 года рождения признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Убийство произошло 11 ноября 2020 года во Всеволожске. Как установил суд, вооруженный травматическим пистолетом мужчина выстрелил в лицо супруге, а затем нанес ей множественные удары тупым предметом. Вскоре его задержали и арестовали.

Суд приговорил Шпака к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него взыскали 1 млн рублей в пользу родного брата убитой, который взял под опеку своего маленького племянника, оставшегося без матери.

Напомним, Сергей жестоко расправился с супругой в ее собственном салоне красоты, расположенном в ТЦ у станции Бернгардовка. Посреди дня мужчина зашел в салон, выстрелил супруге несколько раз в лицо, а после взялся за топор и забил ее до смерти.

После задержания Шпак заявлял следователям, что убил жену из ревности. Пара разводилась и последнее время жила порознь. Незадолго до убийства Сергей преследовал супругу, угрожал ей, а также отрезал ей волосы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что таксист-маньяк, отрезавший грудь своим жертвам, пробудет за решеткой до конца жизни.