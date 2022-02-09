«Мы эту эпидемию скоро победим»: вирусолог предсказал окончание COVID

&#171;Мы эту эпидемию скоро победим&#187;: вирусолог предсказал окончание COVID
Коронавирус продолжает набирать обороты в России и в мире. Фото: pexels.com

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, победа над новой коронавирусной инфекцией уже не за горами.

Альтштейн рассказал в беседе с «Лентой.ру», что инициатива о выдаче ковид-паспортов по итогам тестирования на антитела сможет гораздо эффективнее учитывать всех, кто как-либо подцепил ковид.

Кроме этого вирусолог добавил, что врачи смогут фиксировать всех тех, кто контактировал с инфекциями и это отразилось в антителах, ведь можно считать, что эти люди получили иммунизацию.

«Уже можно считать, что человек с антителами в какой-то мере иммунный и ему можно давать свободу передвижений, не настаивать на вакцинации. Я думаю, что мы эту эпидемию скоро победим, пусть и в таком черновом виде», — констатировал специалист.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог объяснил, почему привитый 8 раз Жириновский заразился COVID-19.

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