Человек с омикроном заразен за несколько дней до появления симптомов

Человек может заражать окружающий коронавирусом, когда у него еще не появились симптомы. Фото: pixabay

Человек может заражать окружающий коронавирусом, когда у него еще не появились симптомы. Фото: pixabay

Подцепивший омикрон-штамм коронавируса может быть заразным за пару дней до того, как у пациента появятся симптомы.

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что в случае с омикроном ситуация несколько иная.

Вирус пробирается в организм невероятно скоро. Высокими темпами происходит фаза нарастания вирусной нагрузки, в связи с этим заболевший является опасным уже за несколько дней до первых симптомов. Таким образом, можно считать, что почти сразу после встречи с «омикроном» человек становится разносчиком инфекции для окружающих.

По словам Горелова, инкубационный период «омикрона» порядка трех дней, симптомы нового штамма очень похожи на ОРВИ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «омикроном» переболеет почти вся Россия.