Росстат сообщил о максимальном с 2013 года росте реальных доходов россиян

Росстат сообщил о максимальном с 2013 года росте реальных доходов жителей РФ.
Федеральная служба государственной статистики заявила, что реальные располагаемые доходы жителей Российской Федерации в прошлом году возросли на 3,1 %, если сравнивать с 2020 годом. Такой показатель стал максимальным с 2013 года. К слову, девять лет назад темп составлял 4%.
В докладе о социально-экономическом положении России добавляют, что пик роста доходов граждан в минувшем году заметили в третьем квартале. Тогда показатель вырос на 8,8% к такому же периоду 2020 года.
Но по результатам 2021 года также выросли реальные денежные доходы россиян — на 3,4% соотвественно.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что планку доходов самозанятых программистов предложили поднять до 5 млн в год.