Росстат сообщил о максимальном с 2013 года росте реальных доходов россиян

Росстат сообщил о максимальном с 2013 года росте реальных доходов россиян
Пик роста доходов граждан в минувшем году заметили в третьем квартале. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Росстат сообщил о максимальном с 2013 года росте реальных доходов жителей РФ.

Федеральная служба государственной статистики заявила, что реальные располагаемые доходы жителей Российской Федерации в прошлом году возросли на 3,1 %, если сравнивать с 2020 годом. Такой показатель стал максимальным с 2013 года. К слову, девять лет назад темп составлял 4%.

В докладе о социально-экономическом положении России добавляют, что пик роста доходов граждан в минувшем году заметили в третьем квартале. Тогда показатель вырос на 8,8% к такому же периоду 2020 года.

Но по результатам 2021 года также выросли реальные денежные доходы россиян — на 3,4% соотвественно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что планку доходов самозанятых программистов предложили поднять до 5 млн в год.

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