Бывшие владельцы iPhone объяснили, почему выбрали Android

Бывшие владельцы iPhone объяснили, почему выбрали Android
Причин перейти с iPhone на Android у граждан несколько. Фото: pixabay.com

Пользователи рассказали о причинах, в связи с которыми перестали пользоваться операционной системой iOS и перешли на Android.

Об этом сообщает Gizchina, ссылаясь на опрос SellCell.

Люди, которые ранее владели iPhone заявили, что сменили телефоны во многом из-за экранов, камер и аккумуляторов. Так как считают, что на Android эти функции, по их мнению, выполняются лучше.

Кроме этого, пользователи рассказали, что им импонирует разнообразие в дизайне и открытость операционной системы Android, которую можно настроить «под себя».

Отметим, что порядка 50% бывших пользователей iPhone перешли на устройства Samsung, а еще 30% предпочли смартфоны Google Pixel.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что компания Apple призналась в слежке за пользователями iPhone.

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