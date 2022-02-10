В России за сутки госпитализировали 19 446 человек с COVID

В России за сутки госпитализировали 19 446 человек с COVID
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 197 076 человек. Число госпитализаций составило 19 446, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на среду, 10 февраля, зафиксировали 701 смерть от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 106 092 человека.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всемирной организации здравоохранения не смогли определить, какое количество бустерных доз вакцины необходимо для того, чтобы защититься от новой коронавирусной инфекции.

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