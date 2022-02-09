ВОЗ не знает, сколько бустерных доз вакцины необходимо для защиты от COVID

ВОЗ не знает, сколько бустерных доз вакцины необходимо для защиты от COVID
В ВОЗ не определили необходимое для защиты от ковида число бустерных доз вакцины. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Во Всемирной организации здравоохранения не смогли определить, какое количество бустерных доз вакцины необходимо для того, чтобы защититься от новой коронавирусной инфекции.

Директор ВОЗ по подготовке к глобальным эпидемическим угрозам Сильви Бранд сообщила, что исследователи не смогли установить необходимое для защиты от коронавируса количество бустерных доз вакцины.

«Мы продолжаем рекомендовать вакцинацию от COVID-19, потому что она может влиять на снижение эффекта «длинного ковида», и есть исследования, которые показывают, что аналогично прививка может действовать и в отношении «омикрона», — рассказала Бранд.

К сожалению, в Организации еще не выяснили, какое количество бустерных доз прививок необходимо, чтобы целиком обезопасить человека от этой болезни.

Сильви Бранд объяснила, что согласно теоретической модели, чем более вакцин сделает человек, тем выше поднимутся его нейтрализующие антитела. Однако повлияет ли это в значительной степени на увеличение защиты — неизвестно наверняка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог объяснил, какую опасность несет новая разновидность «омикрона».

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