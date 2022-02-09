Вирусолог объяснил, какую опасность несет новая разновидность «омикрона»

Вирусолог объяснил, какую опасность несет новая разновидность &#171;омикрона&#187;
Как считает Альтштейн, эпидемия будет длиться весь февраль и, может быть, весь март. Фото: pexels

Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил сообщения о том, что новый подвид омикрон-штамма коронавируса может ухудшить эпидемиологическую ситуацию.

Вирусолог заявил «Общественной службе новостей», что новая разновидность «омикрона» является обычным вариантом этого вируса, и он не более опасен, чем сам «омикрон».

Как считает Альтштейн, эпидемия будет длиться весь февраль и, может быть, весь март. Он отмечает, что возможность появления нового вируса исключать нельзя, но это представляется не таким уж вероятным.

По словам профессора, иммунитет к ковиду у россиян продолжает расти благодаря вакцинации и перенесенным заболеваниям.

«Хоть он не вызывает такого большого иммунитета против прежних штаммов, тем не менее, изменение иммунного состояния людей происходит в сторону повышения», — заявил Альтштейн.

Он добавил, что, скорее всего, «к лету завершим это все в основном».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предсказал окончание COVID.

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