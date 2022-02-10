В мире коронавирус подхватили более 402,9 млн человек

В мире коронавирус подхватили более 402,9 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 3,1 млн человек. Об этом сообщил университет Джона Хопкинса.

По данным на утро четверга, 10 февраля, за сутки количество выявленных случаев заражения COVID-19 в мире составило 3,111 млн. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 402 919 300 человек. Вирус унес жизни 5 775 363 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США, далее следуют Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рано или поздно графики заболеваемости коронавирусом в России сравняются с показателями выздоровления, что будет означать выход на плато. Это может произойти через три недели.

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