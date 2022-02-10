Инфекционист допустил выход на плато по COVID в России через три недели

В ближайшее время стабилизации обстановки с COVID-19 в России не произойдет. Фото: комитет по здравоохранению

В ближайшее время стабилизации обстановки с COVID-19 в России не произойдет. Фото: комитет по здравоохранению

Рано или поздно графики заболеваемости коронавирусом в России сравняются с показателями выздоровления, что будет означать выход на плато. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

По его словам, в ближайшее время стабилизации обстановки с COVID-19 в России не произойдет. Но случится не раньше, чем через три-четыре недели, добавил инфекционист.

По его мнению, заболеваемость в регионах пока остается высокой, для стабилизации обстановки нужно некоторое время.

Малышев отметил в интервью радио Sputnik, что в настоящее время «до плато далековато».

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог оценил возможность заражения сразу двумя штаммами новой коронавирусной инфекции.