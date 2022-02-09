Можно ли заразиться сразу двумя штаммами COVID-19?

Вирусолог оценил возможность заражения сразу двумя штаммами новой коронавирусной инфекции.

О том, какова вероятность подцепить сразу две вариации ковида рассказал молекулярный биолог Сергей Нетесов. Об этом сообщает kp.ru.

По мнению специалиста данное явление вполне может быть, однако уже спустя неделю болезнь провоцирует возрастание иммунитета.

«Дело в том, что заражение одним штаммом уже через неделю, вернее, даже через три-четыре дня дает резкий всплеск иммунитета. В частности, система интерферона начинает работать спустя 48 часов. Поэтому заражение вторым штаммом, я думаю, что никак не усилит эту инфекцию», — объяснил Сергей Нетесов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по словам вирусолога Анатолия Альтштейна, победа над новой коронавирусной инфекцией уже не за горами.