В четверг Петербург ожидает тепло от «Сары»

В четверг, 10 февраля, в Петербурге ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
Метеорологические условия в городе будет определять теплый сектор очередного циклонического вихря, названного нашими немецкими коллегами «Сара». В течение дня местами ожидается снег, переходящий в мокрый снег и в дожди. Возможна гололедица.
«Санкт-Петербург: тепло от «Сары»», — написал синоптик в своем Facebook.
Температура воздуха составит от +1 до +3 градусов, в Ленобласти ожидается -2…+3. Ветер юго-западных, западных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало.
Пятница начнётся оттепельной погодой, а ближе к вечеру слегка подморозит.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.