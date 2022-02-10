Уборочная техника проехала мимо Шушар утром 10 февраля

Уборочная техника проехала мимо Шушар утром 10 февраля
Уборочная техника в Петербурге 10 февраля. Фото: скриншот карты Комитета по благоустройству

В Северной столице началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Уборка улиц происходит и с спальных районах города. Во Фрунзенском, Невском, Московском и Выборгском районах также работают спецмашины.

Уборочная техника доехала и в отдаленные районы Петербурга: Кронштадт, Колпино, Пушкин и Сестрорецк, Ломоносов, Петергоф и Красное Село. В Шушарах не видно ни одной машины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для оперативной уборки наледи и снега с кровель домов городу не хватает 8 тысяч промышленных альпинистов.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга новости СПб уборка снега


 

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