Петербурженка обратилась в полицию, увидев интимную переписку дочери

Жительница Кировского района Петербурга обратилась в полицию после того, как увидела интимную переписку своей несовершеннолетней дочери.

В среду, 9 февраля, в полицию обратилась 51-летняя женщина с заявлением о том, что в период с сентября 2021 года по январь текущего неизвестный отправлял сообщения интимного характера ее 14-летней дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, заявительница уточнила, что сообщения поступали девочке через мессенджер «Телеграмм».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный мужчина изнасиловал прохожую на проспекте Стачек, а после похитил ее вещи. Задержать злоумышленника удалось спустя 30 лет. В ходе розыска выяснилось, что к совершению преступления причастен ранее судимый 44-летний мужчина. 8 февраля 2022 года его задержали и изобличили в содеянном.