Петербурженка обратилась в полицию, увидев интимную переписку дочери

Петербурженка обратилась в полицию, увидев интимную переписку дочери
В полицию обратилась мать девочки. Фото: pixabay.com 

Жительница Кировского района Петербурга обратилась в полицию после того, как увидела интимную переписку своей несовершеннолетней дочери.

В среду, 9 февраля, в полицию обратилась 51-летняя женщина с заявлением о том, что в период с сентября 2021 года по январь текущего неизвестный отправлял сообщения интимного характера ее 14-летней дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, заявительница уточнила, что сообщения поступали девочке через мессенджер «Телеграмм».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный мужчина изнасиловал прохожую на проспекте Стачек, а после похитил ее вещи. Задержать злоумышленника удалось спустя 30 лет. В ходе розыска выяснилось, что к совершению преступления причастен ранее судимый 44-летний мужчина. 8 февраля 2022 года его задержали и изобличили в содеянном.

новости СПб переписка полиция


 

Новости партнеров
Врачи назвали признаки рака поджелудочной железы, которые проявляются во время приема пищи
Врачи назвали признаки рака поджелудочной железы, которые проявляются во время приема пищи
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
Сиквел ментовских войн: дэпээсник, сломавший оперативнице руку, вину не признал, но девушку пожалел
Сиквел ментовских войн: дэпээсник, сломавший оперативнице руку, вину не признал, но девушку пожалел
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженка обратилась в полицию, увидев интимную переписку дочери
Петербуржец ударил ножом сожителя матери
Жириновский две недели скрывал заражение COVID
ПФР начал прием заявлений от россиян на выплату 10 тыс. рублей в феврале
В четверг Петербург ожидает тепло от «Сары»
МОК назвал спекуляцией сообщения о сомнительном допинг-тесте Валиевой
Получателям пенсии по потере кормильца не потребуется обращаться в ПФР
Конгресс США не успел проголосовать по санкциям против России