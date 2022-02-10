Петербуржец с Индустриального изрезал пьяного гостя

В Красногвардейском районе Петербурга алкогольное застолье закончилось поножовщиной.

Инцидент произошел в среду, 9 февраля. В полицию обратился 36-летний мужчина с заявлением о ножевом ранении в квартире дома 40 на Индустриальном проспекте.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители «по горячим следам» задержали 67-летнего хозяина квартиры, который во время распития спиртного нанес несколько ножевых ранений гостю. Причиной стал вспыхнувший конфликт.

Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной грудной клетки слева, ранением в живота, в тяжелом состоянии.

С места происшествия изъяли 7 кухонных ножей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяные посиделки в Волхове закончились ножевым ранением.