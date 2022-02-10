Пьяные посиделки в Волхове закончились ножевым ранением

Пьяные посиделки в Волхове закончились ножевым ранением
Подозреваемый задержан. Фото: Следственный комитет России

В Волховском районе Ленобласти сотрудники полиции устанавливают обстоятельства госпитализации местного жителя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 8 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в Волхове на улице Сплавная, 4, мужчина получил ножевое ранение.

На месте происшествия задержали мужчину 1961 года рождения. По предварительной информации, он в ходе внезапно возникшего конфликта, после совместного распития спиртных напитков, ударил два раза ножом в живот пострадавшего.

Пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе женщина призналась в убийстве своего сожителя. Инцидент произошел в деревне Сяськелево.

Волховский район ножевое ранение происшествия


 

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