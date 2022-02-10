Пермского стрелка доставили в суд

Пермского стрелка доставили в суд
Вуз, в котором произошла стрельба. Фото: СК РФ

Студента Тимура Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве в пермском госуниверситете, привезли в суд на рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Его привезли на транспорте конвойной службы. Бекмансуров вошёл в здание, передвигаясь на костылях — ранее ему по медицинским показаниям ампутировали часть ноги.

Напомним, что трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном научно-исследовательском университете. Тимур Бекмансуров прошел на территорию кампуса с огнестрельным оружием и открыл беспорядочную стрельбу. Жертвами юноши стали шесть человек, а еще 47 получили различные травмы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 12-летний шестиклассник в поселке Сарс Пермского края перед началом стрельбы поставил школьников к стене.

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