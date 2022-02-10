В России предложили новую льготу для многодетных семей

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости ввести государственную социальную услугу, обеспечивающую многодетные семьи нянями.

Милонов также предложил внедрить практику оплаты услуг нянь средствами материнского капитала. Соответствующее обращение направлено министру труда и соцзащиты Антону Котякову, сообщает RT.

Депутат считает, что власти России сделали «множество верных шагов» в сфере обеспечения семей льготами и мерами поддержки.

При этом, по его словам, «действительность диктует нам необходимость постоянного улучшения соцпакетов для различных категорий граждан».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что список льгот часто дополняется, многие родители остаются не осведомленными в этом вопросе. По словам Волынец, всю актуальную информацию теперь можно узнать в МФЦ или в личном кабинете на «Госуслугах».