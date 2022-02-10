Не на ИВЛ: стали известны подробности о лечении Жириновского

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Медики иногда дают политику кислородную маску в лечебных целях, добавил источник.

Напомним, 75-летнего политика несколько дней назад доставили в Центральную клиническую больницу в столице. У Жириновского диагностировали заражение. Протекание ковида у него осложняют сопутствующие заболевания.

В декабре депутат заявлял, что сделал уже восемь прививок коронавируса. В эфире радио «КП» он говорил, что не болеет именно из-за столь активной вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Жириновский две недели скрывал, что подхватил коронавирус. Политик решил не рассказывать об инфицировании, чтобы не вносить лишние сомнения в ряды сторонников вакцинации, подчеркнул собеседник.