В проекте Setl Group появился космический музей

В жилых комплексах Setl Group, введенных в эксплуатацию, появляются новые объекты стрит-ретейла.

Стоит отметить, что среди интересных объектов, кроме привычных продуктовых магазинов, салонов красоты и аптек, есть музей инопланетной жизни, который находится в Красносельском районе в ТК «Солнечный» на проспекте Ветеранов, 169 к. 4. Это первый в Петербурге музей инопланетной жизни под названием «Галакториум». Проект стал воплощением детской мечты о космосе.

Посетители музея могут телепортироваться на экзопланету, чтобы познакомиться с космическими пришельцами.

Еще одно долгожданное открытие состоится в ЖК «Солнечный город» в марте. В торговом комплексе, построенном Setl Group на проспекте Ветеранов, 167 к. 1, начнет работу фитнес-клуб StarFitness. В частности, клуб будет оборудован тренажерным залом с кардиозоной, выделяющейся панорамным видом на парк.

По словам экспертов, коммерческие помещения, которые Setl Group проектирует в своих жилых комплексах, отличают витринные окна, правильные планировки и высокие потолки. В комплексах открывается несколько аптек и магазинов, поэтому у жителей всегда есть выбор.

Жилой комплекс «Зеленый квартал» строится в зоне комфортной малоэтажной застройки в престижном Московском районе. В ЖК открылись продуктовый магазин, салон красоты, магазин товаров для животных, аптека и маркет фермерских продуктов.

В жилом комплексе «ArtLine в Приморском», который находится возле метро «Старая Деревня», тоже начали работать продуктовые минимаркеты сразу нескольких сетей. Также там открылись две аптеки, студия косметологии и цветочный салон. Теперь местным жителям не нужно тратить время на дорогу, чтобы сдать анализы, потому что на территории ЖК открылся диагностический центр и лаборатория «Инвитро».

Два продуктовых магазина есть и в другом проекте застройщика – «Pulse на набережной» в Невском районе. Кроме того, в проекте открылась аптека.

Эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию 10-ю очередь жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе.