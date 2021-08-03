Setl Group сдал 10-ю очередь ЖК «Солнечный город»

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию 10-ю очередь жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе. Она объединяет семь корпусов по улице Генерала Кравченко, оборудованных подземными автостоянками и коммерческими помещениями под объекты стрит-ритейла. Для новой очереди разработан уникальный дизайн и наполнение детских, спортивных площадок и зон отдыха.

Это первая готовая восьмиэтажная очередь в масштабном проекте «Солнечный город». Основной объем зданий выделен штукатуркой белого цвета, которая контрастирует с теплыми желтыми и серыми цветовыми акцентами на фасадах.

Дворы 10-й очереди оформлены по индивидуальным проектам – ни один из них не похож на другой. Здесь созданы уникальные детские площадки SetlKids с современным и экологичным оборудованием для детей разных возрастов. Для малышей это сенсорный стол с песком, камнями, шишками и другими мелкими предметами для развития моторики, карусели и качели, искусственные холмы с тоннелями, нетиповые песочницы с сортерами и воронками.

Для детей постарше и подростков Setl Group предусмотрел необычные игровые комплексы, выполненные из деревянных элементов, с горками и лесенками. Есть и игровой комплекс в виде маяка с иллюминаторами, горкой, трубой и сетками для «лазания».

Зоны отдыха во дворах также отличаются неповторимым дизайном. Для создания одной из них выбрана радиальная композиция, а по периметру получившегося круга высажены красивые кустарники и установлены скамейки. На другой площадке установлены подвесные деревянные качели, лежаки и столы с нанесенным на них полем для игры в шашки и шахматы.

10-я очередь «Солнечного города» отличается и разнообразием спортивной инфраструктуры. Это площадка для баскетбола и волейбола, поле для мини-футбола и гандбола, спортивные зоны с силовыми тренажерами и гимнастическими брусьями и теннисные столы.

Для украшения дворов профессиональные ландшафтные дизайнеры приступили к созданию гармоничных композиций из деревьев и кустарников. Среди них – остролистные клены, в том числе отличающиеся необычной окраской листьев: они будут менять цвет с пурпурного в мае на зелено-коричневый летом и медный осенью. В первые месяцы осени, в наиболее подходящий период для пересадки, здесь появятся липы, ели, карликовые горные сосны, гортензии, дерен, барбарис и спиреи, а также черемуха, отличающаяся розовато-белыми цветами с приятным миндальным ароматом. Зеленые островки во дворах будут украшены гранитными глыбами.

Добавим, что рядом с домами 10-й очереди строится детский садик, который Setl Group планирует ввести в эксплуатацию в 3 квартале 2021 года.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».