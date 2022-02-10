С первого апреля в Петербурге откроется новый маршрут 251

Новый маршрут под номером 251 пройдет там, где раньше не было доступного для всех транспорта.

Новый маршрут пересечёт Выборгский район с севера на юг. Автобусы будут курсировать по улицам Есенина, Карбышева, а обратно по Политехнической улице, проспекту Тореза и Лесному проспекту. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Так в Петербурге появится новая внутрирайонная маршрутная связь. Автобусы №251среднего класса смогут вместить в себя до 50 пассажиров. Они будут ходить от остановок с интервалами в 13-18 минут в будни и 15-20 минут в выходные дни. Транспорт будет начинать работать с 6 часов утра и продолжит до полуночи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в середине июля 2022 года на маршрут от станции метро «Черная речка» до железнодорожной станции Ручьи через метро «Площадь Мужества» начнет ходить новый автобус №250.