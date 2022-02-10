Минздрав: COVID-сертификаты будут выдавать по экспресс-тестам

Экспресс-тестирование должно быть проведено медицинским работником. Фото: unsplash

Экспресс-тестирование должно быть проведено медицинским работником. Фото: unsplash

Результаты экспресс-тестирования на коронавирус теперь будут учитываться для получения сертификата о перенесенном COVID-19.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что COVID-сертификат будет оформлен при постановке соответствующего диагноза. Для этого подойдет и результат экспресс-теста, если он был проведен медицинским работником.

Согласно обновленным санитарно-эпидемиологическим правилам «Профилактика новой коронавирусной инфекции», к ежедневному учету случаев коронавируса наряду с результатами ПЦР-тестов принимаются результаты экспресс-тестов, проведенных в поликлиниках.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врачи рассказали, возможно ли заразиться сразу двумя штаммами коронавируса.