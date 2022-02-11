В мире коронавирус подхватили более 405,7 млн человек

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 2,4 млн человек. Об этом сообщил университет Джона Хопкинса.
По данным на утро пятницы, 11 февраля, за сутки количество выявленных случаев заражения COVID-19 в мире составило 2 429 986. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 405 712 849 человек. Вирус унес жизни 5 788 579 человек.
На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США, далее следуют Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росздравнадзор принял решение ежедневно проверять оставшиеся запасы лекарств во избежание их нехватки.