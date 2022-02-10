Росздравнадзор усилил контроль за лекарствами и запасами вакцин от коронавируса

Росздравнадзор принял решение ежедневно проверять оставшиеся запасы лекарств во избежание их нехватки. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По данным Минздрава, ЦРПТ будет ежедневно передавать в Росздравнадзор отчеты об обороте и запасах препаратов и вакцин. При этом будут отслеживаться их запасы как по регионам, так и в отдельных медорганизациях.

Таким образом правительство надеется пресечь вероятность нехватки лекарств из-за распространения штамма «Омикрон».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что препарат против коронавирусной инфекции «КовиВак» эффективен при новой вариации «Омикрон» на 62%.