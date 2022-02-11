Авиакомпания «Россия» удостоена премии за надежную эксплуатацию отечественной техники

Авиакомпания «Россия» стала победителем ежегодной международной премии Skyway Service Award.

«Россия» победила в номинации «Лучшая авиакомпания-эксплуатант отечественной авиатехники».

Мероприятие прошло в рамках IX Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Премия приурочена к празднованию Дня работника гражданской авиации России. Заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров вручил награду заместителю гендиректора – техническому директору авиакомпании «Россия» Яну Бургу.

Прошлый год в авиакомпании прошел под знаком Superjet 100. «Россия» начала реализацию стратегии переориентации флота на воздушные суда отечественного производства при сохранении значительной доли иностранных самолетов. Первые Superjet 100 начали летать по маршрутной сети «России» в январе 2021 года, в мае авиакомпания стала крупнейшим эксплуатантом самолетов этого типа в мире, а к концу года флот отечественных лайнеров Superjet 100 в парке «России» насчитывал уже 66 воздушных судов.

Планируется, что количество Superjet 100 в парке «России» к концу этого года достигнет 87 воздушных судов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авиакомпания «Россия» вошла в график полетов из аэропорта Южно-Сахалинска. Все пассажиры задержанных рейсов доставлены в места назначения. Несмотря на погодные условия в Москве, рейсы авиакомпания «Россия» выполняет по графику, всех пассажиров доставили до назначенных точек.