В Приморском районе реконструируют одну из основных тепломагистралей

В Приморском районе реконструируют одну из основных тепломагистралей
Специалисты ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» приступили к реконструкции тепломагистрали Приморского района. Фото: gov.spb.ru

В Приморском районе началась реконструкция тепломагистрали, которая обслуживает 49 зданий.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», тепломагистраль находится в эксплуатации уже 30 лет. Планируется заменить 653 метра трубопровода от Приморской котельной. Работы будут проводиться на участке между домом 62 по улице Савушкина и пересечением с Туристской улицей.

Успешная реконструкция обеспечит надежным теплом 49 зданий, среди которых 32 жилых дома, четыре детских учреждения и две школы. Пока будут идти работы обогревать их будет временный трубопровод.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что магистральную тепловую сеть от Северо-Западной ТЭЦ до Приморской котельной, протяженностью более 11 километров, принадлежащую ЗАО «Тепломагистраль», продадут с молотка по решению суда. Начальная стоимость лота составляет 4,3 млрд рублей.

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