Вандал предстанет перед судом за осквернение храма в Петербурге

Прокуратура Центрального района направила в суд дело 24-летнего молодого человека, который обвиняется повреждение объектов культурного наследия Петербурга.

Дело об акте вандализма, который совершил петербуржец по отношению к Приходу храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице, направлено в суд.

Как сообщили в ведомстве, осознавая преступность своих действий, подозреваемый нанес черным маркером на стену храма надпись «Проснись». Нанесенный ущерб оценивается в 51 тысячу рублей.

Дело направлено в мировой судебный участок Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Васильевском острове реставраторам удалось избавиться от краски на «зубах» каменных львов после нападения вандалов.