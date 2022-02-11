Петербуржцев предупредили о сильном ветре и гололедице

В Северной столице ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в МЧС по городу.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 12 февраля, Петербурге ожидается усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. На дорогах прогнозируется гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне -5…-7 градусов, к вечеру ожидается повышение до -1…+1 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителей Ленобласти предупредили о снеге и гололедице 27 января.