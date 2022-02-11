Глава СК России Бастрыкин объяснил, почему мигранты агрессивны

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что мигранты агрессивны в связи с тем, что неспособны адаптироваться в стране.

Бастрыкин полагает, что враждебность мигрантов вызвана их неспособностью адаптироваться к российскому менталитету, передает пресс-служба СК РФ.

Глава СК считает, что проблема, связанная с возрастающей преступностью мигрантов, особенно актуальна последние годы. Александр Бастрыкин добавил, что нарастающая агрессия трудовых мигрантов объясняется дезадаптацией приезжих к местному менталитету, а также некачественной организацией работодателями социально-бытовых условий их проживания.

В Комитете считают, что желая заработать как можно больше, бизнесмены могут быть заинтересованы в сохранении существующего положения фактически рабского труда мигрантов и их правовой незащищенности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое мигрантов ограбили и избили таксиста на улице Белы Куна.