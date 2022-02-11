ПФР готов принимать заявления на выплату 14 тыс. рублей в феврале

Пенсионный Фонд России уже начал принимать заявления от россиян на предстоящую выплату в феврале этого года в размере 14 тысяч рублей.

Однако получить денежные средства смогут далеко не все. Данная выплата касается только лишь семей с детьми. К тому же, претендовать на деньги возможно на определенных условиях. Информация об этом появилась на сайте издания PRIMPRESS.

ПФР готов принимать у жителей России заявления на выплату, которая дается некоторым категориям граждан, кроме того, от факта трудоустройства это никак не зависит.

Имеется виду пособие, которое Фонд выдает на ребенка военного, который служит в российской армии по призыву. Деньги будут начисляться людям, которые заботятся о крошке. В том числе матери, бабушке или же опекуну.

Отмечается, что средства полагаются только на того малыша, папа которого проходит службу в рядах армии России. Стоит заметить, что если отец ребенка получает образование в военном училище или же на военной кафедре высшего учебного заведения, то выплата уже не придет.

Чтобы получить пособие, необходимо, во-первых, подать заявление в Пенсионный Фонд России, а во-вторых, подготовить подтверждающие документы, в том числе, свидетельство о рождении малыша, а также справку из военкомата.

Выплата будет ровняться 14 тыс. рублей. Данная сумма уже включает в себя февральскую индексацию на 8,4 процента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что все российские пенсионеры могут получить по 90 тысяч рублей в феврале. Щедрый подарок может ждать российских пожилых граждан уже в этом месяце.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что писала, что российским пенсионерам рассказали о новых социальных выплатах от пяти до десяти тысяч рублей, которые они получат уже в первом квартале.