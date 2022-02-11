Петербургский суд зарегистрировал дело против почетного консула Непала

Петербургский суд зарегистрировал дело против почетного консула Непала
Суд зарегистрировал дело. Фото: Pixabay.com

Смольнинский суд Северной столицы зарегистрировал уголовное дело в отношении почетного консула Непала Александра Терентьева.

Об этом сообщает в пятницу, 11 февраля, Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело касается отмывания денег и мошенничества. Терентьева подозревают в легализации имущества на сумму не менее 1,09 млрд рублей.

Отмечается, что фигурант дела с октября по ноябрь 2016 года незаконно купил право на имущество. Имеется в виду 50 процентов долей уставного капитала ООО «Петербургские отели», цена которого 298 млн 894 тыс. 500 рублей, право ООО «Проками» требования долга с ООО «Уютный дом» на 15 млн 781 тыс. 195 рублей. Кроме этого, Тереньеву вменяются и иные эпизоды мошенничества в особо крупном размере.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд отказал историку-расчленителю Олегу Соколову в иске к публицисту Понасенкову.

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