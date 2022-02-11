Доктор Комаровский перечислил отличительные симптомы «омикрона»

Доктор Комаровский перечислил отличительные симптомы «омикрона»
Евгений Комаровский. Фото: кадр из видео youtube

По мнению доктора телеведущего Евгения Комаровского, есть два главных отличительных симптома, по которым можно понять, что человек подцепил омикрон-штамм коронавируса.

Во-первых, «омикрон» от иных вариантов ковида отличает ярко-выраженная слабость. К слову, для других штаммов коронавируса также было характерно недомогание, однако оно начинало ощущаться позже, сообщается в эфире телеканала.

«А тут болезнь начинается с того, что температура 37,2-37,5, а сил уже никаких чуть ли не на второй день», — констатировал Комаровский.

Во-вторых, отличает «омикрон» боль в горле. Случается, что она становится очень сильной. Такой симптом не был характерен для других вариантов инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что человек с «омикроном» заразен за несколько дней до появления симптомов

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