Пенсионеров в России ждут новые льготы в этом году

Пенсионеров в России ждут новые льготы в этом году
Риск не успеть набрать минимальный стаж до пенсии очень велик, даже если гражданин трудоустроен официально. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Эксперт рассказал, какие новые льготы ждут пенсионеров в 2022 году.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что для тех россиян, уже получающих пенсию, предусмотрен ряд льгот, которые связаны с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей.

«Пенсионер также освобожден от оплаты за обслуживание банковской карты платежной системы МИР, при этом на последнюю идут все пенсионные выплаты», — приводит его слова агентство «Прайм».

Кроме того, теперь пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество.

Эксперт напомним, что с 1 февраля люди, достигшие пенсионного возраста, смогут получать социальную поддержку в натуральной и денежной формах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что работающим россиянам назвали способ повысить размер пенсии на 25 тысяч. Эксперты отметили, что для многих профессий возраст является не помехой, а даже преимуществом. Это касается в том числе нянь и сиделок.

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