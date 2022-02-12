Срок рассмотрения заявлений на получение гражданства России могут сократить

Срок рассмотрения заявлений на получение гражданства России могут сократить
Названы причины, по которым могут аннулировать российское гражданство. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Срок рассмотрения заявлений о получении гражданства РФ в общем порядке, а также людей, получивших политическое убежище, беженцев и военных по контракту в Вооруженных силах России могут сократить.

На сегодняшний день заявления рассматриваются на протяжении года. Этот срок предлагается сократить до трех месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Отмечается, что этот законопроект предполагает передачу в ведомство и его территориальные органы полномочия по рассмотрению заявлений о приеме в гражданство РФ. Планируется, что на министерство возложат ответственность за принятие решений о приеме в гражданство России в отношении отдельных категорий лиц, решения по которым сейчас принимает российский президент.

В МВД отметили, что для этих категорий граждан и планируется снизить срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство.

В ведении президента РФ останется только прием в российское гражданство в исключительном порядке. Это будет касаться ветеранов ВОВ, которые являются гражданами стран бывшего СССР. Кроме того, это распространяется на людей, которые имеют особые заслуги перед Россией, и лиц, кто в силу своей профессии представляет особый интерес для государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Государственная дума приняла законы, которые накладывают запрет на второе гражданство или вид на жительство за рубежом, это касается государственных и муниципальных служащих. Законопроектом планируется запретить замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи не только с наличием гражданства или подданства иностранного государства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина России на постоянное проживание за границей.

Также сообщалось о том, что иностранцы могут лишиться российского гражданства в том случае, если на этапе его получения подали ложные сведения о себе либо если целью этого было осуществление деятельности, которая представляет угрозу основам конституционного строя страны.

гражданство гражданство рф мвд


 

Новости партнеров
Депутат Милонов предложил лишить работающих россиян льгот и пособий
Депутат Милонов предложил лишить работающих россиян льгот и пособий
Британский лыжник Масгрейв назвал дикостью золото Большунова на Олимпиаде в Пекине
Британский лыжник Масгрейв назвал дикостью золото Большунова на Олимпиаде в Пекине
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Срок рассмотрения заявлений на получение гражданства России могут сократить
Экономический союз призвал Минздрав Австрии признать вакцину «Спутник ...
Канделаки прокомментировала допинг-скандал вокруг Валиевой
Жителей Ленобласти предупредили о сильном ветре
В Петербурге завели уголовное дело после гибели ребенка под поездом
Врачи объяснили, почему нужно спать только в полной темноте
Эксперт рассказал, стоит ли сейчас продавать доллар
Уборочная техника забыла про северные районы Петербурга