Срок рассмотрения заявлений на получение гражданства России могут сократить

Срок рассмотрения заявлений о получении гражданства РФ в общем порядке, а также людей, получивших политическое убежище, беженцев и военных по контракту в Вооруженных силах России могут сократить.

На сегодняшний день заявления рассматриваются на протяжении года. Этот срок предлагается сократить до трех месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Отмечается, что этот законопроект предполагает передачу в ведомство и его территориальные органы полномочия по рассмотрению заявлений о приеме в гражданство РФ. Планируется, что на министерство возложат ответственность за принятие решений о приеме в гражданство России в отношении отдельных категорий лиц, решения по которым сейчас принимает российский президент.

В МВД отметили, что для этих категорий граждан и планируется снизить срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство.

В ведении президента РФ останется только прием в российское гражданство в исключительном порядке. Это будет касаться ветеранов ВОВ, которые являются гражданами стран бывшего СССР. Кроме того, это распространяется на людей, которые имеют особые заслуги перед Россией, и лиц, кто в силу своей профессии представляет особый интерес для государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Государственная дума приняла законы, которые накладывают запрет на второе гражданство или вид на жительство за рубежом, это касается государственных и муниципальных служащих. Законопроектом планируется запретить замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи не только с наличием гражданства или подданства иностранного государства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина России на постоянное проживание за границей.

Также сообщалось о том, что иностранцы могут лишиться российского гражданства в том случае, если на этапе его получения подали ложные сведения о себе либо если целью этого было осуществление деятельности, которая представляет угрозу основам конституционного строя страны.