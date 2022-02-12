Названы самые популярные направления путешествий у россиян на День святого Валентина

Стало известно, куда россияне планируют отправиться на День святого Валентина.

Согласно данным сервиса путешествий Туту.ру, россияне с 11 по 14 февраля покупали авиабилеты в Москву (18,6%), Петербург (9,1%), Сочи (5,4%), Минеральные Воды и Краснодар (по 3,1%), сообщает РБК.

Средний чек на эти даты в одну сторону по сравнению с прошлым годом увеличился на 3% — с 5904 до 6108 рублей.

На поездах в этот период большая часть поездок также запланирована в Москву и Петербург (26% и 11%).

По данным сервиса путешествий OneTwoTrip, в пятерку самых популярных направлений вошли Москва (21,4%), Сочи (12,9%), Санкт-Петербург (9,9%), Минеральные Воды (4,9%) и Стамбул (3,6%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что большинство жителей Северной столицы никогда не отмечали и не собираются отмечать День всех влюбленных, который ежегодно проходит во всем мире 14 февраля. Около 56% петербуржцев считают этот праздник чуждым или выдумкой маркетологов, чтобы вытянуть из людей как можно больше денег.