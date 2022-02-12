В начале лета по маршрутам К-16 и К-53А будет ходить автобус №253

В начале лета по маршрутам К-16 и К-53А будет ходить автобус №253. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В начале лета по маршрутам К-16 и К-53А будет ходить автобус №253. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Уже с первого июня по петербургским дорогам, которые закрываются маршрутками К-16 и К-53А, начнет ходить новый автобус № 253.

Новый маршрут №253 пройдет мимо станций метро «Купчино», «Ломоносовская», «Елизаровская», «Площадь Александра Невского». Он соединит кварталы Фрунзенского, Невского и Центрального районов города. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

В ведомстве рассказали, что уже с начала лета пассажиров маршруток К-16 и К-53А, а также новых пассажиров маршрута № 253 будут возить низкопольные автобусы с вместимостью от 80 пассажиров. Они будут оборудованы валидаторами для оплаты проезда всеми проездными и банковскими картами. Также в транспорте будут присутствовать система информирования пассажиров и кондиционеры.

Автобусы № 253 будут ходить с 5:30 до полуночи с интервалами движения 12-15 минут в рабочие дни и 14-18 минут в выходные.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с первого апреля новый маршрут под номером 251 пройдет там, где раньше не было доступного для всех петербуржцев транспорта.