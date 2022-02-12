В Петербурге разыскивают мужчину, напугавшего подростка своими половыми органами

В вагоне петербургского метрополитена эксгибиционист напугал девушку подростка и скрылся. Сейчас его ищет полиция, которая уже изъяла запись с камеры видеонаблюдения.

На мужчину составили ориентировку. По словам пострадавшей он был одет в в черную шапку, черную спортивную куртку Adidas, черные джинсы, а на лице была медицинская маска. Славянской внешности. О происшествии рассказали «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все произошло около полуночи 11 февраля. Тогда неизвестный мужчина в вагоне метро между станциями «Спортивная» и «Крестовский остров» демонстрировал половые органы.