Состояние госпитализированного с коронавирусом Жириновского изменилось

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с коронавирусом, незначительно улучшилось и близко к стабильному.
Об этом стало известно в субботу, 12 февраля. Политик находится в Центральной клинической больнице Москвы.
Как сообщает URA.ru, Жириновский дышит через кислородную маску, но угрозы смерти нет.
«Сейчас угрозы потерять Владимира Вольфовича точно нет», — рассказал собеседник издания.
Напомним, 2 февраля Владимиру Жириновскому диагностировали коронавирусную инфекцию. Протекание ковида у Жириновского осложняют сопутствующие заболевания.
В декабре депутат заявлял, что сделал уже восемь прививок коронавируса. В эфире радио «КП» он говорил, что не болеет именно из-за столь активной вакцинации.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Жириновский больше не узнает окружающих.