Состояние госпитализированного с коронавирусом Жириновского изменилось

Владимир Жириновский был госпитализирован в ЦКБ Москвы с диагнозом коронавирус. Фото: скриншот Instagram

Владимир Жириновский был госпитализирован в ЦКБ Москвы с диагнозом коронавирус. Фото: скриншот Instagram

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с коронавирусом, незначительно улучшилось и близко к стабильному.

Об этом стало известно в субботу, 12 февраля. Политик находится в Центральной клинической больнице Москвы.

Как сообщает URA.ru, Жириновский дышит через кислородную маску, но угрозы смерти нет.

«Сейчас угрозы потерять Владимира Вольфовича точно нет», — рассказал собеседник издания.

Напомним, 2 февраля Владимиру Жириновскому диагностировали коронавирусную инфекцию. Протекание ковида у Жириновского осложняют сопутствующие заболевания.

В декабре депутат заявлял, что сделал уже восемь прививок коронавируса. В эфире радио «КП» он говорил, что не болеет именно из-за столь активной вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Жириновский больше не узнает окружающих.